Экс-глава британской разведки MI-6 назвал Россию угрозой для страны

Об этом заявил бывший глава британской разведывательной службы MI-6 сэр Джон Сауэрс в интервью BBC Radio 4, передает Lenta.ru.

Одним из проявлений российской угрозы Сауэрс назвал то, что Москва «настойчиво напоминает» о наличии у нее ядерного оружия. В частности, он упомянул полеты российских стратегических бомбардировщиков над Европой.

Он констатировал, что Россия и США находятся на одном и том же уровне оснащенности ядерным оружием. «Сейчас мы не хотим, чтобы было повторение кубинского ракетного кризиса 1962 года, когда мы приблизились к рубежу ядерной войны», — подчеркнул он.

По мнению Сауэрса, современный мир гораздо более опасен, нежели ранее. «Стабильность, которая у нас была во время холодной войны, либо преобладание Запада, которое было у нас одно-два десятилетия после окончания холодной войны, — это в настоящее время меняется», — заявил он, добавив, что с многополярным миром связана «реальная опасность».

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Разногласия между Россией и Европой Сауэрс призвал решать посредством расширения диалога. При этом он считает необходимым увеличить военные расходы и принять меры оборонительного характера для защиты себя и стран-союзников, в том числе государств Балтии и Центральной Европы.

«Мы должны иметь возможность иметь дело с такими вещами, как гибридная война, которую, как мы видели, Россия развернула, сначала в Крыму, а затем на Донбассе. Мы должны иметь возможность иметь дело с кибервойной», — указал экс-глава разведки.

Кроме того, экс-руководитель MI-6 выразил сомнение насчет прогресса демократических институтов в России. «Не нужно обманывать себя, что Россия находится на пути к демократии, потому что это не так», — заявил он.