Пентагон открывает канал связи с Россией по Сирии

Представители военных ведомств США и России намерены провести консультации о своих действиях в Сирии против вооруженной группировки "Исламское государство" (ИГ).

Об этом сообщил пресс-секретарь Пентагона Питер Кук, передает Deutsche Welle со ссылкой на dpa в среду, 30 сентября.

По его словам, министр обороны США Эштон Картер отдал распоряжение "открыть канал связи с Россией для устранения конфликтных ситуаций".

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Еще одной целью общения станет подтверждение того, что российская военная активность в Сирии не помешает действиям возглавляемой США коалиции, борющейся с ИГ. Подробности и точное время проведения бесед будут известны позднее, добавил Питер Кук.

Объявление о военных консультациях поступило после встречи президентов двух стран Барака Обамы и Владимира Путина во время сессии Генеральной ассамблеи ООН в Нью-Йорке. Во время своего выступления на генассамблее Путин осудил США за помощь повстанческим группировкам в Сирии, попытавшись при этом оправдать свою поддержку сирийского президента Башара Асада. В свою очередь, американская сторона назвала российскую позицию "ошибкой" и выразила убеждение, что Асад не может быть участником дипломатического решения военного конфликта в Сирии.