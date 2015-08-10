Süddeutsche Zeitung: Исламское государство выселяет сотни христиан

Об этом сообщает Пауль-Антон Крюгер в статье под названием "Исламское государство выселяет сотни христиан", опубликованной на сайте газеты Süddeutsche Zeitung.

Год назад начались воздушные нападения международной коалиции во главе с США против террористической группировки Исламское государство (ИГ). Тогда поводом была судьба езидов, религиозного меньшинства в северном Ираке. Джихадисты окружили тысячи членов этнической группы в горах Синджар у границы с Сирией, после того как они бежали от атак ИГ. Они были отрезаны от любого снабжения, и им грозил геноцид. Езиды, которые попали в руки ИГ, были убиты, женщины порабощены и проданы.

Христиане в сирийской провинции Хомс опасаются, что им может грозить та же участь: ИГ за последние дни захватила множество мест, где живут ассирийские христиане, и выгнало сотни жителей, как сообщает сирийский наблюдательный пункт по правам человека в Лондоне и сирийская православная церковь. Так, боевики отвоевали у армии в четверг Кариятен с примерно 40 000 жителей и двинулись дальше на деревни Мхин и Садад. Садад находится всего примерно в 20 км от чрезвычайно важной для режима Башара аль-Асада главной дороги между Дамаском и Хомсом – она, должно быть, является настоящей целью атаки.

Побег – единственный вариант для сирийских христиан

Христиане в фундаменталистской идеологии ИГ не считаются неверными, как езиды. Согласно пропаганде ИГ, их поставили перед выбором – принять ислам или платить подушный налог, называемый джизия, и, как подопечным, подчиняться правилам халифата. Тем не менее, их церкви уничтожают, часто грабят, их похищают или убивают. Людям, как правило, не остается ничего, кроме бегства. По заявлениям церкви, боевики ИГ насильно вывезли сотни семей. От по крайней мере 230 человек в воскресенье не осталось и следа. Точно так же, мало что известно о судьбе более чем 200 других христиан, которых похитили в конце июля в Хасеке на северо-востоке Сирии.

Министерство обороны США заявило в минувшие выходные, что через год после начала авиабомбардировок, исламское государство находится "под давлением на всех фронтах"; но недавно разведка США ЦРУ и другие пришли к выводу, что террористическая группировка не была существенно ослаблена; они описывают ситуацию в Сирии и Ираке как "стратегическое равновесие".

Только Соединенные Штаты вложили $ 3,5 млрд в войну против ИГ, вместе со своими союзниками они нанесли почти 6 000 авиаударов. Хотя при этом были убиты около 10 000 бойцов ИГ, секретные службы не видят "численного ослабления"; в ИГ по-прежнему 20 000-30 000 человек. Боевики могли выровнять свои – относительно большие – потери за счет новых рекрутов, многие из них из-за рубежа. Террористы и их протогосударство все еще имеют в своем распоряжении достаточно денег из ограбленных банков и продаж нефти; кроме того, деньги за защиту, налоги и награбленные товары.

По данным США, ИГ в северной Сирии сместили с территории в 17 000 квадратных километров - значительно с помощью курдских ополченцев, которые близки к РПК(Рабочая партия Курдистана), и теперь подвержены бомбардировке ВВС Турции. При массивной поддержке с воздуха они держали пограничный город Кобане, а затем отбили близлежащие районы у ИГ. На границе между Турцией и Сирией, ИГ контролирует только 110 из почти 300 километров. Зона защиты на территории Сирии должна способствовать дальнейшему оттеснению джихадистов.

В Сирии США хотят использовать повстанцев против боевиков, но пока безуспешно

Тем не менее, Соединенные Штаты недавно потерпели неудачу при попытке использовать новую группу сирийских повстанцев против ИГ. Первые новобранцы, подготовленные по программе Пентагона, в Сирии подверглись нападению конкурирующего с ИГ фронта Нусра. Кроме того, пока обучено лишь 54 сирийца. Целевого уровня в 3000 военнослужащих к концу года трудно достичь.

В Ираке, по данным Пентагона, джихадисты не могут «свободно действовать на 25-30 процентах ранее контролируемых ими жилых районов». Тем не менее, ИГ удалось захватить стратегически важный город Рамади. Также ИГ проводит тяжелые теракты в освобожденных районах - недавно в конце Рамадана погибло 120-130 человек в результате теракта на рынке в населенном преимущественно шиитами городе Хан Бани Саад. Боевики скорректировали свою тактику, чтобы быть менее уязвимыми для авиаударов.

В отношении Сирии существуют растущие дипломатические усилия по изучению политического решения гражданской войны. Одним из признаков этого было заседание госсекретаря США Джона Керри со своими коллегами из России и Саудовской Аравии на прошлой неделе в Катаре; Сергей Лавров и Адель аль-Джубаир продолжат обсуждение по Сирии во вторник в Москве. Новая мирная конференция в до сих пор мало успешном Женевском формате пока не предвидится. В конце концов, Россия на Совете Безопасности ООН отказалась от вето на резолюцию, которая дает Организации мандат на запрет химического оружия, и мандат на расследование нападений с газообразным хлором в Сирии – для того, чтобы назвать виновников.

Зарегистрированы 40 нападений с помощью бочковых бомб, которые, вероятно, содержали хлор – их сбрасывали с вертолетов, которые, по известным данным, есть только у режима. ИГ также обвиняется в обстрелах с использованием хлора в самодельных ракетах. Хлор является распространенным химикатом, и не классифицируется в качестве БОВ в Конвенции по химическому оружию. Таким образом, режим не должен был сдавать свои запасы, когда он присоединился к Конвенции. Но использование химических веществ в качестве оружия запрещено и соответствует определению военного преступления.