BBC: Жириновский судится с Горбачевым

Лидер Либерально-демократической партии России Владимир Жириновский подал иск в Тимирязевский суд Москвы против бывшего президента СССР Михаила Горбачева, сообщает BBC Украина.

На сайте суда уточняется, что он относится к категории исков о защите чести, достоинства и деловой репутации. Других подробностей на сайте суда нет.

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В то же время, российская газета "Московский комсомолец" сообщала, что господин Жириновский недоволен высказываниями господина Горбачева в своей книге "После Кремля". В связи с этим лидер ЛДПР намерен отсудить у бывшего президента СССР миллион рублей, писало издание.

Книга "После Кремля" была издана Горбачевым в 2014 году. В ней бывший президент СССР рассуждает над тем, что произошло в России и в мире за последние 20 лет. Господин Жириновский в книге упоминается несколько раз.