13 декабря в 10:00 начнется пресс-конференция Киевского городского центра занятости с участием директора столичной службе занятости Виктора Сухомлина и начальника отдела информации, связей с общественностью и СМИ этого центра Александра Ганиева на тему:

«Деятельность Киевского городского центра занятости в 2013 году».

Основные вопросы, которые будут освещаться:

1 . Итоги деятельности Киевского городского центра занятости за текущий год (за 11 месяцев 2013 года) .

2 . Подведение итогов Конкурса журналистов «Сократим безработицу в столице».

Пресс -конференция состоится в пресс - центре Информационного агентства «Наш Продукт». В пресс -зале предоставляются услуги свободного доступа к wi - fi. Аккредитация СМИ обязательна .

По аккредитации СМИ обращаться в отдел информации, связей с общественностью и СМИ КГЦЗ по тел. / факс (044) 537-60-88 , или в ИАНП по тел . (044) 593-61-44

Адрес проведения пресс - конференции: г. Киев , ул . Старокиевская, 10- Г , бизнес- центр «Вектор», корпус А, этаж 1 , пресс - центр информагентства «Наш Продукт». Схема проезда приведена по ссылке http://ianp.com.ua/ru/shema.

Киевский городской центр занятости это:

10 районных центров занятости

более 500 квалифицированных специалистов

около 8500 актуальных вакансий

бесплатные услуги для безработных и работодателей