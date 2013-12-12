Деятельность Киевского городского центра занятости в 2013 году
13 декабря в 10:00 начнется пресс-конференция Киевского городского центра занятости с участием директора столичной службе занятости Виктора Сухомлина и начальника отдела информации, связей с общественностью и СМИ этого центра Александра Ганиева на тему:
«Деятельность Киевского городского центра занятости в 2013 году».
Основные вопросы, которые будут освещаться:
1 . Итоги деятельности Киевского городского центра занятости за текущий год (за 11 месяцев 2013 года) .
2 . Подведение итогов Конкурса журналистов «Сократим безработицу в столице».
Пресс -конференция состоится в пресс - центре Информационного агентства «Наш Продукт». В пресс -зале предоставляются услуги свободного доступа к wi - fi. Аккредитация СМИ обязательна .
По аккредитации СМИ обращаться в отдел информации, связей с общественностью и СМИ КГЦЗ по тел. / факс (044) 537-60-88 , или в ИАНП по тел . (044) 593-61-44
Адрес проведения пресс - конференции: г. Киев , ул . Старокиевская, 10- Г , бизнес- центр «Вектор», корпус А, этаж 1 , пресс - центр информагентства «Наш Продукт». Схема проезда приведена по ссылке http://ianp.com.ua/ru/shema.
Киевский городской центр занятости это:
10 районных центров занятости
более 500 квалифицированных специалистов
около 8500 актуальных вакансий
бесплатные услуги для безработных и работодателей