Тропический циклон в Мьянме: погибли более 240 человек
18:28, 04 мая 2008Мир
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Скорость ветра достигала 190 км в час
В Мьянме более 240 человек погибли в районах, на которые обрушился тропический циклон.
Как передает радио «Свобода», столице страны - Янгону, и его окрестностям причинен значительный ущерб. Десятки тысяч людей остались без электричества и водоснабжения. В некоторых районах разрушено три четверти домов.
Скорость ветра достигала 190 километров в час.
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