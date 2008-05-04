Тропический циклон в Мьянме: погибли более 240 человек

В Мьянме более 240 человек погибли в районах, на которые обрушился тропический циклон.

Как передает радио «Свобода», столице страны - Янгону, и его окрестностям причинен значительный ущерб. Десятки тысяч людей остались без электричества и водоснабжения. В некоторых районах разрушено три четверти домов.

Скорость ветра достигала 190 километров в час.