”Шестерка” обновила предложения Ирану в обмен на отказ от обогащения урана

"Шестерка" международных посредников согласилась обновить предложения о сотрудничестве Ирану в обмен на отказ страны от обогащения урана. Об этом сообщил в заявлении от имени "шестерки" глава МИД Великобритании Дэвид МИЛИБЭНД, передает Newsru.

Он напомнил, что принятая Советом безопасности ООН резолюция 1893 по санкциям в отношении Ирана предусматривала параллельно разработать предложения о сотрудничестве, которые помогли бы убедить Иран отказаться от ядерных разработок.

"Мы пересмотрели и обновили сделанные в июне 2006 года предложения и согласились выступить с новым предложением", - отметил Д.МИЛИБЭНД в присутствии Госсекретаря США Кондолизы РАЙС, главы МИД России Сергея ЛАВРОВА и других участников "шестерки".

Характер и подробности сделанного Тегерану предложения не разглашаются, однако Д.МИЛИБЭНД отметил, что оно символизирует "новый подход к Ирану".

При этом глава Форин-офиса подчеркнул, что страны "шестерки" (постоянные члены СБ ООН и Германия) продолжают настаивать на том, что продолжение обогащения урана иранской стороной представляет серьезную угрозу стабильности в регионе. Кроме того, по его словам, "Иран должен взять на себя ряд четких обязательств по ответственности перед международным сообществом".