Глава МВФ посоветовала Лукашенко "переориентировать политику"

Директор-распорядитель Международного валютного фонда Кристин Лагард рекомендовала президенту Беларуси Александру Лукашенко в ходе обсуждения возможных кредитов "переориентировать политику" страны, сообщила в воскресенье пресс-служба МВФ, передает РИА Новости.

"Директор-распорядитель МВФ Кристин Лагард и президент Александр Лукашенко встретились, чтобы рассмотреть экономическую ситуацию в Беларуси и обсудить перспективы поддерживаемой МВФ программы", — говорится в сообщении МВФ.

"Госпожа Лагард приветствовала некоторый прогресс, достигнутый в последнее время в укреплении рамочной политики в Беларуси, но подчеркнула, что для восстановления стабильности и поступательного роста необходима более глубокая переориентация политики, постоянно поддерживаемая на самом высоком уровне", — уточнили в МВФ.

В этой связи глава фонда указала Лукашенко на уже имеющиеся рекомендации недавно завершившейся миссии МВФ.

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В конце июня 2015 года глава Минфина Беларуси Владимир Амарин сообщал, что Минском подготовлена "дорожная карта" реформ, которые являются одним из условий выделения нового кредита МВФ в размере до 3 миллиардов долларов.

Глава Нацбанка Беларуси Павел Каллаур позднее пояснил, что Минск рассчитывает на механизм расширенного кредитования с целью решения проблем с платежным балансом.