В Москве проходит съезд сепаратистов со всего мира

Лидеры сепаратистских движений со всего мира собираются сегодня в Москве на мероприятии под названием "Право народов на самоопределение", сообщает Эспрессо.TV.

В "Президент-отеле" в центре российской столицы проводят заседание под названием "Диалог наций: Право народов на самоопределение". Организатором события является "Антиглобалистское движение России", которое получает финансирование от Кремля. Почетным членом этой организации является президент Сирии Башар Асад.

Сюда съехались сепаратисты из Каталонии, Ирландии, Арабской Республики, США (Гавайи, Техас).

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Как сообщал УНИАН, главари так называемых самопровозглашенных "Донецкой и Луганской народных республик" Александр Захарченко и Игорь Плотницкий посетят Южную Осетию в честь празднования 25-летия непризнанной республики.