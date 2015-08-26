Башар Асад уверен, что Россия и дальше будет поддерживать сирийский режим

Об этом заявил президент Сирии Башар Асад, передает Русская служба BBC.

В интервью ливанскому телеканалу "Аль-Манар", принадлежащему шиитской группировке "Хезболла", Асад отверг предположения, что после недавнего соглашения о ядерной программе Ирана Москва и Тегеран могут отказаться от поддержки сирийского режима, чтобы добиться урегулирования в Сирии.

"Мы испытываем большое доверие к русским, они доказали на протяжении многих десятилетий, что являются искренними друзьями, - сказал Асад. - Русские ничего нам не навязывают. Соглашение может появиться только тогда, когда мы, сами сирийцы, сядем друг с другом за стол переговоров".

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Иран и Россия в прошлом настаивали на том, что Асад должен быть частью переговорного процесса, направленного на урегулирование кризиса в Сирии.

США с региональными союзниками в лице Саудовской Аравии придерживались мнения, согласно которому Асад должен уйти, чтобы кризис разрешился.