В Москве на деньги близкого к Кремлю фонда пройдет съезд сепаратистов

Как утверждают организаторы встречи, это «первое и пока уникальное мероприятие по обмену мнениями между сторонниками суверенитета для малых народов по всему миру», сообщает РБК.

Исходя из текста приглашения на форум (есть у РБК), "в конфликте двух основных принципов международного права — нерушимости государственных границ и права наций на самоопределение — участники мероприятия встают на сторону второго положения".

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Отмечается, что заявленной целью конференции является "создание международной рабочей группы по координации действий борцов за независимость по всему миру". Итогом должен стать документ в защиту права народов на самоопределение, который предлагается оформить как проект резолюции ООН, пишет издание.

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Организатором выступает российская общественная организация «Антиглобалистское движение России» (АДР). Точный список гостей сентябрьского форума лидер АДР Александр Ионов сообщать отказался — «из соображений безопасности».