Роскомнадзор может закрыть доступ к видеосервису Yahoo!

12:32, 10 сентября 2015
Мир
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Роскомнадзор внес сервиc видеофайлов Yahoo! в реестр запрещенных сайтов за наличие экстремистского материала.

В Росиимогут запретить видеоресурс Yahoo! / Yahoo

Генеральная прокуратура России обнаружила на одной из страниц сервиса экстремистский материал об "Исламском государстве"

Такоже некоторые операторы уже начали закрывать доступ к Yahoo! в России: многие пользователи жалуются на то, что не могут зайти и на другие сервисы Yahoo!, например в фотосервис Flickr, пишут Ведомости.

Представитель Yahoo! пока никак не прокоментировал данный факт.

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Стоит отметить, что будет происходить блокировка всего сайта, хотя обычно Роскомнадзор вносит в реестр только страницы, на которых размещен подобный контент.

Ранее УНИАН сообщал, что Роскомнадзор вносил в список запрещенных сайтов онлайн-энциклопедию "Википедия", за статью о способах приготовления наркотика. Через некоторое время после редактирование статьи Википедиябыла удалена из списка.

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