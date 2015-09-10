Роскомнадзор может закрыть доступ к видеосервису Yahoo!

Генеральная прокуратура России обнаружила на одной из страниц сервиса экстремистский материал об "Исламском государстве"

Такоже некоторые операторы уже начали закрывать доступ к Yahoo! в России: многие пользователи жалуются на то, что не могут зайти и на другие сервисы Yahoo!, например в фотосервис Flickr, пишут Ведомости.

Представитель Yahoo! пока никак не прокоментировал данный факт.

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Стоит отметить, что будет происходить блокировка всего сайта, хотя обычно Роскомнадзор вносит в реестр только страницы, на которых размещен подобный контент.

Ранее УНИАН сообщал, что Роскомнадзор вносил в список запрещенных сайтов онлайн-энциклопедию "Википедия", за статью о способах приготовления наркотика. Через некоторое время после редактирование статьи Википедиябыла удалена из списка.