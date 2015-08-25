Роскомнадзор удалил "Википедию" из реестра запрещенных сайтов

Запрещенная статья «Википедии» под названием «Чарас» исключена из реестра Роскомнадзора, сообщает РБК

Ранее во вторник поступали сообщения, что некоторые пользователи потеряли доступ к «Википедии»

Роскомнадзор исключил страницу «Википедии» из Единого реестра запрещенной информации, говорится в сообщении ведомства.

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«Решение Черноярского суда Астраханской области в отношении интернет-энциклопедии «Википедия» исполнено. Информация, признанная судом запрещенной, отредактирована. Статья о наркотическом веществе «чарас», содержащаяся в настоящий момент в «Википедии», согласно экспертному заключению ФСКН России, не нарушает требований законодательства», - сказано в сообщении.

«Указанная в данном решении суда ссылка исключена из Единого реестра запрещенной информации», - сообщает Роскомнадзор.

Ранее о снятии блокировки сообщил в своем Twitter и​сполнительный директор фонда «Викимедиа РУ» Станислав Козловский.​ «Внезапно пришло уведомление Роскомнадзора, что статья «Чарас» Википедии исключена из Реестра запрещенных сайтов», - написал он. Козловский сопроводил свое сообщение копией документа Роскомнадзора.