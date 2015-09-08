МИД РФ возмутился высылкой из Молдовы представителей российских пропагандистских СМИ

Об этом говорится в комментарии официального представителя МИД РФ Марии Захаровой, текстом которого располагает УНИАН.

«Такие действия не отвечают заверениям новых молдавских властей о желании выстраивать отношения с Россией в конструктивном ключе. Противоречат они и общепризнанному праву на свободу получения информации», - заявила Захарова.

По ее словам, 7 сентября из Молдовы депортирован продюсер видеоагентства RT Ruptly телеканала Russia Today, в тот же день в аэропорту Кишинева была задержана съемочная группа российского телеканала LifeNews.

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«Складывается ощущение, что кому-то очень не хочется объективного освещения всплеска народного протеста», - сказала Захарова.

Как сообщал УНИАН, участники многолюдной демонстрации в центре Кишинева требуют роспуска парламента, отставки президента и проведения досрочных парламентских и президентских выборов, причем последние должны быть всенародными (сейчас президента Молдовы избирает парламент).