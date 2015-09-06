В Молдове митингующие потребовали отставки президента и досрочных выборов
15:12, 06 сентября 2015Мир
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В Кишеневе митингующие потребовали отставки президента Молдовы Николае Тимофти и проведения досрочных выборов парламента.
Митинг. Кишенев / twitter.com/dacoromania
Об этом сообщает Point.md.
"Требуем проведения не позднее 16 марта 2016 года досрочных выборов парламента, организованных правительством национального доверия", - заявил один из активистов.
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Отмечается, что участники митинга проголосовали единогласно за эти требования.
Напомним, в центре Кишенева тысячи людей протестуют против действующих властей.
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