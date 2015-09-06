В Молдове митингующие потребовали отставки президента и досрочных выборов

15:12, 06 сентября 2015
Мир
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В Кишеневе митингующие потребовали отставки президента Молдовы Николае Тимофти и проведения досрочных выборов парламента.

twitter.com/dacoromania

Об этом сообщает Point.md.

"Требуем проведения не позднее 16 марта 2016 года досрочных выборов парламента, организованных правительством национального доверия", - заявил один из активистов.

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Отмечается, что участники митинга проголосовали единогласно за эти требования.

Напомним, в центре Кишенева тысячи людей протестуют против действующих властей.

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