Продюсера пропагандистского телеканала Russia Today выслали из Кишинева

Об этом сообщает главный редактор российского пропагандистского телеканала Russia Today Маргарита Симоньян в своем Twitter.

«Продюсера нашего видеоагентства Раптли высылают из Кишинева в Москву. Изъяли оборудование. Следим за ситуацией», - говорится в сообщении.

Как ранее сообщал УНИАН, в аэропорту Кишинева задержали съемочную группу телеканала LifeNews.

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В Кишиневе десятки тысяч человек вышли на протестную акцию на площади Великого Национального Собрания. Основным требованием акции является возврат 1 млрд евро, украденного из коммерческих банков при попустительстве властей.