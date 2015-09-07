Продюсера пропагандистского телеканала Russia Today выслали из Кишинева
15:21, 07 сентября 2015Мир
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В Кишиневе задержан продюсер видеоагентства.
REUTERS
Об этом сообщает главный редактор российского пропагандистского телеканала Russia Today Маргарита Симоньян в своем Twitter.
«Продюсера нашего видеоагентства Раптли высылают из Кишинева в Москву. Изъяли оборудование. Следим за ситуацией», - говорится в сообщении.
Как ранее сообщал УНИАН, в аэропорту Кишинева задержали съемочную группу телеканала LifeNews.
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В Кишиневе десятки тысяч человек вышли на протестную акцию на площади Великого Национального Собрания. Основным требованием акции является возврат 1 млрд евро, украденного из коммерческих банков при попустительстве властей.
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