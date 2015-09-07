В Молдове задержали съемочную группу пропагандистского телеканала LifeNews

Об этом сообщили сами журналисты пропагандистского телеканала РФ, передает LifeNews.

"Вот уже девятый час пошел, как мы с моей коллегой Натальей Калышевой находимся в транзитной зоне аэропорта Кишинева. До сих пор нам не вернули паспорта", - утверждает корреспондент LifeNews Алексей Казанников.

По его словам, история с задержанием началась, когда корреспондент и оператор проходили паспортный контроль.

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Сообщается, что таможенники попросили репортеров заполнить таможенную декларацию, а позднее проверили весь багаж и забрали флеш-карту, на которой был записан репортаж Алексея Казанникова.

При этом таможенники заявили, что информация из репортажа запрещена на территории республики Молдова.

Как ранее сообщал УНИАН, 6 сентября в Кишиневе митингующие потребовали отставки президента Молдовы Николае Тимофти и проведения досрочных выборов парламента.