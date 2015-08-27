Франция может продать "Мистрали" Египту - СМИ

В настоящее время проходят переговоры о поставках "Мистралей". Об этом сообщает Европейская правда со ссылкой на собственные источники Reuters.

"Это Египет", - сообщила одна из приближенных к переговорам человек.

За словами источника, если соглашение будет заключено, то оно будет финансироваться частично странами Персидского залива, которые считают Абдель-Фаттаха Аль-Сиси оплотом в борьбе с запрещенной группировкой "Братья Мусульмане".

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Другой французский чиновник подтвердил переговоры с Египтом о продаже "Мистралей", однако вопрос финансирования остается нерешенным.

Ранее УНИАН сообщал, что Франция отказалась продавать вертолетоносцы типа "Мистраль" РФ. Начальная цена за 2 корабля была 1,2 млрд евро.

Среди возможных новых владельцев техники СМИ называли Малайзию, Индию, Суадовскую Аравию.