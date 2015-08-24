Македония вновь открыла границу с Грецией для беженцев
01:58, 24 августа 2015Мир
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Полиция Македонии прекратила попытки перекрыть границу с Грецией и вновь открыла доступ на свою территорию для сотен мигрантов и беженцев.
REUTERS
По словам очевидцев, пропускной пункт в Гевгелии полностью открыт, и в Македонию потоком движутся мигранты, преимущественно из Сирии, передает Русская служба Би-Би-Си.
В Македонии они пересаживаются на поезда и отправляются далее в Сербию и страны Евросоюза.
В четверг Македония объявила о введении чрезвычайного положения и перекрыла свою южную границу. При этом полиция применила против мигрантов, пытавшихся попасть на территорию страны, слезоточивый газ и светошумовые гранаты.
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Ранее УНИАН сообщал, что несколько тысяч мигрантов прорвались сквозь ограждение из колючей проволоки и полицейский кордон с территории Греции в Македонию.
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