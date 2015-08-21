В Македонии объявили чрезвычайное положение из-за наплыва беженцев

Об этом сообщает Reuters со ссылкой на представителя министерства внутренних дел страны Иво Котельски, передает Deutsche Welle.

При этом он отметил, что официально пункты пересечения на границе не закрыты.

Македонская полиция 20 августа заблокировала границу на главной магистрали Скопье-Афины, сообщает информагентство dpa. Время от времени правоохранители пропускают через границу небольшие группы мигрантов, три тысячи которых находятся сейчас между двумя государствами.

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Ожидается ухудшение ситуации с прибытием на греческое побережье еще большего количества беженцев. В основном это мигранты из Сирии и Афганистана, которые стремятся через Македонию и Сербию добраться до Венгрии - страны-члена ЕС.

За прошлый месяц было зарегистрировано 39 тысяч мигрантов, которые пересекли Македонию. Это вдвое больше, чем месяцем ранее. За предыдущую неделю до островов Греции прибыли около 21 тысячи новых беженцев - почти половина от количества беженцев в Греции за весь 2014 год. С начала 2015 года греческие чиновники зарегистрировали свыше 158 тысяч беженцев. Большинство из них - беженцы из Сирии.

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Как сообщал УНИАН, ЕС передаст Македонии 90,5 тыс. евро со своих гуманитарных фондов для того, чтобы справиться с наплывом мигрантов.