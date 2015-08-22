Тысячи мигрантов прорвались из Греции в Македонию - СМИ

Об этом сообщает Русская служба ВВС.

Полиция применила светошумовые гранаты. Несколько мигрантов были ранены, однако тяжесть ранений и количество пострадавших неизвестны.

Ранее в субботу власти Македонии позволили нескольким сотням нелегальных мигрантов, которые пытаются попасть на территорию страны, сесть в поезд, направляющийся в северную часть Европы.

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Полиция уже применяла против мигрантов слезоточивый газ, но около тысячи нелегалов смогли прорваться через ограждение.

Власти Македонии ранее сообщали, что за последние два месяца более 44 тысяч человек проехали через территорию Македонии далее на север Евросоюза, практически не встретив какого-либо противодействия на границе. Большинство мигрантов прибывают на границу Македонии из Сирии, Ирака и Афганистана через Грецию. Страна стала крупнейшим транзитным пунктом на пути мигрантов, которые пытаются добраться до стран-членов ЕС.

Однако сейчас там установлена стена с колючей проволокой.

Как сообщал УНИАН, накануне в Македонии объявили чрезвычайное положение из-за наплыва беженцев.