Полиция Македонии слезоточивым газом разгоняла мигрантов у своей границы

Несколько тысяч беженцев из Ближнего Востока, Африки и Азии провели ночь на нейтральной территории, а утром пытались штурмовать границу с требованием пропустить их в Венгрию, сообщает "ЕвроПравда" со ссылкой на Reuters. В ответ полиция применила слезоточивый газ.

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О пострадавших в ходе столкновений не сообщается.

Как сообщал УНИАН, 20 августа правительство Македонии объявило чрезвычайное положение на границах с Грецией и Сербией и развертывании дополнительных войск, чтобы остановить поток мигрантов.

Македония стала основным транзитным маршрутом для мигрантов, направляющихся из Греции в другие страны ЕС. В течение последнего месяца при проходе через балканскую страну было зарегистрировано 39 тыс. мигрантов – вдвое больше, чем месяцем ранее.