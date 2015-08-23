В Евросоюзе заявили о возможном прогрессе в отношениях с Беларусью
Глава евродипломатии Федерика Могерини и член Еврокомиссии по политике соседства Йоханнес Хан в совместном заявлении назвали освобождение президентом Беларуси Александром Лукашенко шести заключенных "долгожданным шагом вперед".
Об этом говорится в коммюнике, распространенном Брюсселем.
"Особенно выделяется бывший кандидат в президенты Николай Статкевич в качестве примера большой приверженности и неустанной работы во имя демократической Беларуси", - говорится в зявлении.
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Могерини и Хан заявили о своем ожидании того, что власти Беларуси снимут все ограничения на полное осуществление гражданских и политических прав освобожденных.
"Сегодняшние освобождения представляют собой значительный прогресс в усилиях, направленных на улучшение отношений между ЕС и Беларусью", - отмечается в заявлении.
Как ранее сообщал УНИАН, президент Беларуси Александр Лукашенко помиловал шестерых политзаключенных, включая экс-кандидата в президенты Николая Статкевича.