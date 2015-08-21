Венедиктов о позиции США по Донбассу: Если боевики продвинутся хоть на метр вперед - санкции расширят

Позиция США относительно санкций против России имеет три этапа, среди которых важным остается вопрос аннексии Крыма и пророссийских боевиков на Донбассе.

Об этом заявил главный редактор "Эха Москвы" Алексей Венедиктов в интервью изданию Точно.

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"Позиция американцев по санкциям имеет три этапа: этап первый - это Крым. Американцы говорят: «мы понимаем, что при этом президенте вы Крым возвращать не будете. Поэтому персональные санкции сохранятся", - говорит он.

Также Венедиктов подчекнул, что как только пророссийские боевики покидают Донбасс, секторальные санкции снимаются.

"Но если хоть на метр продвинутся вперед от установленных на данный момент границ - санкции расширяются. Вот такая простая и понятная позиция у США", - резюмировал журналист.