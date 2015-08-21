В США обвинили Обаму в том, что он "бросает Украину"

Об этом заявили представители аппарата спикера Палаты представителей республиканца Джона Бейнера, передает русская служба "Голоса Америки". Они обвинили администрацию Барака Обамы в том, что она не принимает меры по отправке оружия в Украину, несмотря на санкцию Конгресса, выданную более восьми месяцев назад.

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Аппарат Джона Бейнера разослал электронное письмо под названием "Белый дом бросает Украину", в котором говорится, что Россия продолжает атаки на Украину, и что США должны поддержать страну и оказать ей помощь, предоставив летальное оружие.

"Украина отчаянно нуждается в помощи и оборонительном оружии для защиты своей свободы, – говорится в письме. – Министр обороны Эштон Картер заявлял, что он "очень серьезно склоняется" к использованию санкции, выданной Конгрессом в прошлом году, чтобы оказать Украине критически важную поддержку".

Однако, отмечается в документе, "президент Обама пока отказывается дать добро на это". Барак Обама подписал Акт в поддержку свободы Украины в декабре 2014 года. Закон дает президенту возможность оказать этой стране военную помощь. С тех пор республиканцы требовали от президента воспользоваться этой возможностью, но нет никаких признаков, что он готов пойти на этот шаг.

"К сожалению, администрация Обамы по-прежнему уделяет больше внимания дружбе с нашими врагами, чем помощи нашим союзникам", – утверждают авторы письма, намекая на недавнее соглашение по ядерной программе Ирана, против которого выступает Джон Бейнер. – Кризис в Украине – это только очередной пример того, как предоставление таким негодяям, как Владимир Путин, "большей гибкости" лишь приводит к созданию более опасного мира".