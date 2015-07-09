Американский генерал выступил за предоставление Украине летального оружия

Без такой помощи украинские войска не смогут «защититься от российской агрессии», заявил генерал Морской пехоты Джозеф Данфорд на слушании в комитете по делам силовых структур Сената относительно его утверждения на посту главного военного командующего США, пишет Радио Свобода.

Он также назвал Россию наибольшей угрозой для национальной безопасности Соединенных Штатов, а поведение Москвы тревожным.

Читайте такжеМинистр обороны Канады заявил о готовности поставлять Украине летальное оружие в случае консенсуса с другими членами НАТО«Если вы захотите поговорить о государстве, которое может представлять угрозу самому существованию Соединенных Штатов, то мне придется указать на Россию», – сказал Данфорд.

Среди других таких угроз для США он назвал Китай, Северную Корею и группировку «Исламское государство».

Президент США Барак Обама выдвинул генерала Джозефа Данфорда, ныне командующего Корпуса морской пехоты, кандидатом на высшую военную должность в стране в начале мая. Его кандидатуру должен утвердить Сенат. Нынешний председатель Объединенного комитета начальников штабов, что является аналогом начальника Генерального штаба Вооруженных сил в других странах, генерал Мартин Демпси сейчас завершает второй двухлетний срок на этой должности.

В США многие политические деятели выступают за предоставление Украине также летального оружия из США. Президент США, которые сейчас предоставляют Украине нелетальную военную помощь, Барак Обама до сих пор отказывается одобрить это, заявляя, что выступает за политическое, а не военное решение конфликта на востоке Украины. Но в Вашингтоне каждый раз подчеркивают, что это решение не окончательное и может быть изменено в случае эскалации агрессии России.