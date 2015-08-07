Пентагон требует от Обамы быть более решительным в своей позиции по России - СМИ
Чиновники оборонного ведомства США считают, что администрация Обамы слишком "робкая" в своем противодействии России и хотят более решительных действий.
Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на The Daily Beast.
По информации издания, практически каждый представитель Объединенного комитета штабов Пентагона бьет тревогу в отношении России, которая модернизирует свой ядерный арсенал, запускает ультрасложные кибератаки и "нарывается на неприятности" в Восточной Европе.
В частности, представителей Пентагона беспокоит нежелание Белого дома признать Россию "главной угрозой".
Кроме того, по словам высокопоставленного представителя оборонного ведомства, Украина и союзники США по НАТО должны видеть, что Соединенные Штаты принимают меры для их защиты.
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"Но администрация (Обамы) стремится избежать правовых последствий в различных конфликтах...они слишком робкие", - отметил представитель Пентагона.
В частности, по его словам, необходимо предоставить летальное оружие Украине.
"Конечно, никто не хочет масштабной войны с Россией, это рецепт для Армагеддона. Но неужели предоставление летального оборонительного оружия украинцам действительно приведет к этому?" - отмечает высокопоставленный чиновник Пентагона.