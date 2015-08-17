В РФ активисты поинтересовались у Кремля, что делать при обнаружении в холодильнике санкционной еды

Как говорится на сайте ОЗПП, им поступают многочисленные обращения "законопослушных российских граждан, которые не знают, как поступить в сложившейся щекотливой ситуации и просят ОЗПП разъяснить порядок действий".

При этом активисты отмечают, что суть большей части задаваемых потребителями вопросов можно свести к следующему: «Произошло ЧП, нашел в холодильнике импортного гуся, что делать, куда бежать?»

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Поэтому в Обществе защиты прав потребителей просят Путина и Медведева разъяснить следующее:

1. По каким телефонам горячей линии гражданину, обнаружившему у себя в холодильнике «санкционный продукт» следует звонить, чтобы экстренно вызвать группу немедленного реагирования Россельхознадзора для добровольной выдачи запрещенной еды для уничтожения.

2. Освобождается ли от ответственности гражданин добровольно сдавший импортного гуся уполномоченным по давке гусей.

3. Какой средний размер бюджетных расходов на оплату работы бульдозера, бульдозериста, затраты, связанные с логистической операцией по доставке гуся на полигон твердых бытовых отходов, которые необходимо возместить гражданину из собственного кармана.

Стоит подчеркнуть, что ОЗПП признано в России иностранным агентом, в связи с чем сайт общества ранее блокировали и удаляли из него неугодную Кремлю информацию.