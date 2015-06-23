В России заблокировали сайт организации, которая советовала брать разрешение Украины на посещение оккупированного Крыма

Об этом сообщает Радіо Свобода.

Как сообщил представитель Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций, более известной как «Роскомнадзор», Вадим Ампелонский российским агентствам, сайт заблокирован на территории России по требованию Генеральной прокуратуры этой страны.

Ранее в понедельник, 22 июня, Генеральная прокуратура России сообщила, что требует возбудить уголовное дело в отношении российского Общества защиты прав потребителей «Общественный контроль», потому что увидела в обнародованной организацией памятке для туристов «публичные призывы к осуществлению действий, направленных на нарушение территориальной целостности России». В связи с этим Генпрокуратура также потребовала заблокировать доступ к сайту «Общественного контроля».

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Председатель Общества защиты прав потребителей Михаил Аншаков в интервью Радио Свобода сказал, что памятка была составлена в ответ на многочисленные жалобы россиян на невозможность получить визу в другую страну после посещения Крыма.

Аншаков отметил, что ни МИД России, ни Ростуризм, которые должны давать соответствующие рекомендации, не предупреждают россиян о возможных негативных последствиях поездки в оккупированый Крым.

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Как сообщал УНИАН, российское Общество защиты прав потребителей "Общественный контроль" (ОЗПП), которое ранее добровольно решило войти в список иностранных агентов, опубликовало советы для россиян, которые решили провести каникулы в аннексированном Крыму.

В частности, в сообщении общества говорилось, что, согласно действующему Договору между РФ и Украиной о российско-украинской государственной границе, а также другим международным документам, территория полуострова Крым считается украинской.

В организации отметили, что законом Украины предусмотрен особый порядок въезда на оккупированные территории: въехать туда можно только на действующих пунктах пропуска через государственную границу Украины с проставлением соответствующих отметок в паспортных документах или в иммиграционных карточках.

Турист, который посетил территорию Крыма без соответствующего разрешения, будет нарушителем закона о статусе оккупированных территорий.