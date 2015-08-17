В Китае количество жертв взрывов на складе химических веществ достигло 114 человек

Как передает ТАСС, сегодня Центральное китайское телевидение сообщило, что 698 человек проходят курс лечения в местных медучреждениях.

В настоящее время опознаны тела 54 человек. Среди них 39 - пожарных, 5 стражей правопорядка и 10 жителей города. Личности еще 60 погибших пока не установлены.

По информации местного противопожарного управления, на месте происшествия, помимо спасателей и военных, работают дополнительные команды специалистов химической защиты из соседних провинций - Ляонина и Цзянсу. Это связано с угрозой заражения местности цианидом. Между тем, по заявлениям властей, основные источники утечки химикатов уже удалось обнаружить. Продолжается работа по обеззараживанию местности.

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Работа порта в городе Тяньцзинь возобновлена "в штатном режиме". Об этом сообщила администрация морской гавани.

Как сообщалось, взрывы в Китае произошли на складе токсических веществ и топлива 12 августа.

Сразу после взрыва, мощность которого оценивается в 3 тонны в тротиловом эквиваленте, в районе инцидента начался сильный пожар. После него на складе произошло еще несколько взрывов. Мощность самого сильного из них эквивалентна 21 тонне тротила.