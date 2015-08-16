В Китае признали наличие сотен тонн цианида на месте взрыва в портовом городе Тяньцзинь

12:13, 16 августа 2015
Мир
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На месте взрыва в портовом городе Тяньцзинь находится несколько сотен тонн цианида натрия.

REUTERS

Об этом заявил заместитель начальника штаба Пекинского военного округа Ши Луцзэ, передает ТАСС.

"Места нахождения цианистых соединений уже обнаружены, они сосредоточены в двух точках. По первым подсчетам, это несколько сотен тонн вещества. При этом утечку, вызванную взрывом, удалось вовремя устранить, химикаты нейтрализованы", - отметил офицер.

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При этом он подчеркнул, что место заражения изолируется ограждением, а неповрежденные бочки с химикатами своевременно эвакуированы с места происшествия.

Ранее УНИАН сообщал, что число жертв взрывов в промышленной зоне порта Тяньцзин достигло 112 человек, пострадали более 700 человек, 95 числятся пропавшими без вести, 85 из них - пожарные.

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