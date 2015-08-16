В Китае признали наличие сотен тонн цианида на месте взрыва в портовом городе Тяньцзинь

Об этом заявил заместитель начальника штаба Пекинского военного округа Ши Луцзэ, передает ТАСС.

"Места нахождения цианистых соединений уже обнаружены, они сосредоточены в двух точках. По первым подсчетам, это несколько сотен тонн вещества. При этом утечку, вызванную взрывом, удалось вовремя устранить, химикаты нейтрализованы", - отметил офицер.

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При этом он подчеркнул, что место заражения изолируется ограждением, а неповрежденные бочки с химикатами своевременно эвакуированы с места происшествия.

Ранее УНИАН сообщал, что число жертв взрывов в промышленной зоне порта Тяньцзин достигло 112 человек, пострадали более 700 человек, 95 числятся пропавшими без вести, 85 из них - пожарные.