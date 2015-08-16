Лидер "Боко Харам" опроверг слухи о своей смерти
Лидер нигерийской радикальной группировки "Боко Харам" опроверг слухи о своей смерти, а также о том, что более не является руководителем исламистов.
В социальных сетях в воскресенье появилась аудиозапись обращения человека, называющего себя Абубакар Шекау.
На прошлой неделе президент Чада Идрис Деби сказал, что "Боко Харам" выбрала нового лидера, что породило слухи о возможной смерти Шекау, сообщает Русская служба ВВС.
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Название "Боко харам" переводится как "западное образование запрещено". Боевики группировки часто нападают на школы и другие образовательные учреждения.
Группировка ведет вооруженную кампанию за насаждение фундаменталистской интерпретации ислама на севере Нигерии с 2009 года. Жертвы нападений исламистов исчисляются тысячами.
"Боко харам" некоторое время назад присягнула на верность группировке "Исламское государство".