Лидер "Боко Харам" опроверг слухи о своей смерти

В социальных сетях в воскресенье появилась аудиозапись обращения человека, называющего себя Абубакар Шекау.

На прошлой неделе президент Чада Идрис Деби сказал, что "Боко Харам" выбрала нового лидера, что породило слухи о возможной смерти Шекау, сообщает Русская служба ВВС.

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Название "Боко харам" переводится как "западное образование запрещено". Боевики группировки часто нападают на школы и другие образовательные учреждения.

Группировка ведет вооруженную кампанию за насаждение фундаменталистской интерпретации ислама на севере Нигерии с 2009 года. Жертвы нападений исламистов исчисляются тысячами.

"Боко харам" некоторое время назад присягнула на верность группировке "Исламское государство".