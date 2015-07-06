Нигерию сотрясла серия кровавых терактов

Сразу несколько трагичных терактов произошли в Нигерии.

Об этом сообщает ТСН.ua.

На северо-востоке страны смертница взорвала себя в христианской церкви. Вследствие взрыва погибло 6 человек.

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Еще два взрыва прогремели в городе Джос в центральной части Нигерии.

По словам свидетелей, в госпитали попало 16 раненых. По некоторым данным, террористы охотились на мусульманского муллу, который выступил с критикой террористической организации "Боко Харам".

За прошлую неделю от терактов, совершенных этой группировкой, погибло более двухсот человек.