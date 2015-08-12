Латвия зафиксировала корабли ВМФ РФ вблизи своих границ
15:11, 12 августа 2015Мир
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Вооруженные силы Латвии зафиксировали неподалеку от своих границ корабли ВМФ России.
Вооруженные силы Латвии сообщили о кораблях РФ близ своих границ / flickr.com/photos/bubbahop
Об этом военное ведомство сообщает в Тwitter.
"Вооруженные силы зафиксировали на расстоянии 6,5 морских миль от территориальных вод Латвии буксирный корабль, тянувший противодиверсионный катер "Нахимовец", принадлежащий ВМФ России", - говорится в сообщении.
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Напомним, военные корабли и самолеты РФ с началом конфликта в Украине и обострением отношений между Западом и РФ все чаще фиксируют вблизи воздушных и морских границ Балтии.
LV ekskl. ekonom. zonā 6,5j.j. no terit. jūras bruņotie spēki identificēja Krievijas BS velkoni, kurš velk pretdiversantu kuģi Nahimovec.
— NBS (@Latvijas_armija) 12 августа 2015
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