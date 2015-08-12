Латвия зафиксировала корабли ВМФ РФ вблизи своих границ

Об этом военное ведомство сообщает в Тwitter.

"Вооруженные силы зафиксировали на расстоянии 6,5 морских миль от территориальных вод Латвии буксирный корабль, тянувший противодиверсионный катер "Нахимовец", принадлежащий ВМФ России", - говорится в сообщении.

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Напомним, военные корабли и самолеты РФ с началом конфликта в Украине и обострением отношений между Западом и РФ все чаще фиксируют вблизи воздушных и морских границ Балтии.