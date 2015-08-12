Латвия зафиксировала корабли ВМФ РФ вблизи своих границ

15:11, 12 августа 2015
Мир
975

Вооруженные силы Латвии зафиксировали неподалеку от своих границ корабли ВМФ России.

Вооруженные силы Латвии сообщили о кораблях РФ близ границ flickr.com/photos/bubbahop

Об этом военное ведомство сообщает в Тwitter.

"Вооруженные силы зафиксировали на расстоянии 6,5 морских миль от территориальных вод Латвии буксирный корабль, тянувший противодиверсионный катер "Нахимовец", принадлежащий ВМФ России", - говорится в сообщении.

Читайте такжеВ НАТО за полгода перехватили над Европой 250 российских самолетов - СМИ

Напомним, военные корабли и самолеты РФ с началом конфликта в Украине и обострением отношений между Западом и РФ все чаще фиксируют вблизи воздушных и морских границ Балтии.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter