Латвия сообщила о российском военном корабле у своих границ

18:26, 15 мая 2015
Мир
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Армия Латвии в очередной раз обнаружила российский военный корабль у границ страны.

Корабль обнаружили в шести морских милях от территориальных вод Латвии

Вооруженные силы Латвии сообщают об обнаружении вблизи морской границы страны российского военного корабля.

"Вооруженные силы 15 мая в латвийской эксклюзивной экономической зоне в шести морских милях от территориальных вод обнаружили российский корвет "Заречный" класса "Тарантул", — говорится сообщении в Twitter Национальных вооруженных сил страны.

Напомним, в начале мая Национальные вооруженные силы Латвии идентифицировали у границ республики российские военные корабли и подводную лодку. Российские корабли были замечены в эксклюзивной экономической зоне Латвии в 5 милях от границы.

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Тогда же НВС заметили военно-транспортный самолет Ан-22, который совершал полет вблизи латвийской границы.

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