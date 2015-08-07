На Западе уничтожение еды в России сравнили с действиями исламистов в Сомали

Об этом сообщает РБК-Украина.

6 августа вступил в силу указ президента России Владимира Путина об уничтожении попавших под россиийские санкции продуктов питания, что вызвало бурную реакцию западных СМИ.

В частности, немецкая газета Sueddeutsche Zeitung в статье "В России возмущены уничтожением продуктов" даже ошибочно упомянула среди подлежащих уничтожению товаров, наряду с йогуртами из Германии и сырами из Франции, красное вино из Италии, хотя алкоголь под запрет не попадал.

Агентство Reuters опубликовало статью "Российский "крематорий для еды" вызывает возмущение на фоне воспоминаний о кризисе и голоде», в которой Габриэла Бачинска пишет, что массовое уничтожение российскими властями продуктов питания вызывает возмущение у населения России, среди которого растет уровень бедности и еще живы воспоминания о голоде в годы советской власти. Автор отмечает, что за годы, прошедшие после развала СССР население страны привыкло к широкому ассортименту импортных продуктов питания.

The Wall Street Journal отреагировал на скандальный указ статьей "Россия давит бульдозерами сыр в ознаменование годовщины принятия санкций", в которой указывается, что российские чиновники запретили испанскую ветчину и польские яблоки. Данные действия издание называет "кулинарным национализмом" и подчеркивает, что с начала года цены на продукты в России выросли на 21% ввиду падения цен на нефть и обесценивания рубля.

Би-би-си процитировало слова экс-премьер-министра Касьянова, который назвал уничтожение продуктов еды бульдозером "триумфом истинного гуманизма", при этом умолчав, что 20% россиян живут за чертой бедности.

Издание Spiegel сравнило уничтожение продуктов питания в России с сомалийскими исламистами, которые сжигают продовольствие из-за его иностранного происхождения. Также в статье были упомянуты террористы "Исламского государства", которые также сожгли гуманитарную продовольственную помощь из США.

Также в публикации было упомянуто заявление главы Минсельхоза России Александра Ткачева, который объяснил уничтожение еды тем, что распределение ее среди малоимущих слоев населения может спровоцировать коррупцию среди чиновников.

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Издание резюмирует, что неспособность российских властей обеспечить соблюдение санкций на продукты питания цивилизованными методами свидетельствует об их слабости.