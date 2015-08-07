Россиян возмутили планы Кремля уничтожать еду при росте бедности и после пережитого голода - FT

Печи для сжигания продуктов из Европы растянулись вдоль границы от Калининграда на западе до Санкт-Петербурга на севере и Алтая на востоке.

Об этом сегодня пишет Кортни Уивер на страницах Financial Times. К обеду в четверг в России объявили, что уже уничтожено 55 тонн персиков, нектаринов и помидоров в Смоленске, 20 тонн сыра в Оренбурге и девять тонн сыра в Белгороде. В Москве было изъято 28 тонн мясных продуктов из Канады, Нидерландов и Германии, а также 28 тонн польских яблок и помидоров, передает ZN.UA.

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"Такая работа будет проводиться каждый день. Это не просто какая-то разовая кампания, а серьезная работа", - сказал представитель "Россельхознадзора" Алексей Алексеенко.

Уничтожение продовольствия в стране, которая пережила голод во времена и после Второй мировой войны, а также имела ограниченный доступ к товарам во времена СССР, понравились не всем. На сайте change.org была размещена петиция с 270 тысячами подписей, в которой активисты просили раздать запрещеные продукты из ЕС пенсионерам, ветеранам и людям с особыми потребностями, которые имеют очень низкие доходы и порой не могут себе позволить хорошее питание. Однако в Кремле ответили, что распоряжение Путина надо выполнять.

В это же время, некоторые запрещенные товары все еще просачиваются в Россию. Главным образом через Беларусь, которая входит в российский Таможенный союз. В одном из ресторанов греческой кухни в Москве официант подал клиентам два замечательных салата с обжаренным сыром халумми. Он объявил, что этот сыр привезен из Греции. Однако, когда его начали расспрашивать, как запрещенный продукт пересек границу, официант ответил: "Моя работа только подать блюдо на стол".

Менеджер ресторана Андрей Нестеров, который работает на лояльного к Кремлю бизнесмена Аркадия Новикова, быстро обнародовал письмо, в котором объяснил, что его работник обмолвился.

"Мы говорим нашим гостям, что продукт греческий, но это не совсем так. Он из окрестностей Москвы", - пояснил Нестеров.

Совладелец московского ресторана "Дом 12" Алексей Зимин говорит, что некоторые заведения все же находят пути, как доставить европейские деликатесы. Но теперь это стало еще сложнее.

"Это как курить марихуану. Ее можно достать, но это такая морока, что лучше выпить вина", - описал ситуацию Зимин.

6 августа агентство Reuters сообщило, что планы российского правительства по массовому уничтожению запрещенной пищевой продукции спровоцировали общественное возмущение в стране, где уровень бедности постоянно увеличивается, а также из-за исторических воспоминаний о голоде, который неоднократно переживала.

Согласно официальной статистике России, количество граждан России, живущих за чертой бедности (менее чем 160 долларов в месяц - ред.), достиг 23 миллионов (вырос на 5% за год), что составляет 16% населения страны. Более того, из-за санкций и снижения цен на нефть у россиян значительно снизился уровень жизни, в то время как цены на продукты выросли.