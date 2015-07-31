Британия обещает Франции помочь контролировать миграцию через Ла-Манш

Об этом заявил премьер-министр Великобритании Дэвид Кэмерон, пообещав сдерживать увеличение потока мигрантов, которые пытаются проникнуть в Великобританию через Евротуннель, передает украинская редакция "Немецкой волны". Среди прочего Лондон планирует направить на помощь обученных собак и возвести заборы.

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Сегодня Дэвид Кэмерон провел экстренное заседание по вопросам безопасности, на котором заявил, что планирует провести переговоры по этому вопросу с президентом Франции Франсуа Олландом. По словам политика, Лондон предложит Парижу практическую помощь. Дэвид Кэмерон отметил, что Великобритания будет делать все возможное со своей стороны границы, чтобы уменьшить поток мигрантов, в том числе позволит использовать землю министерства обороны для уменьшения заторов возле Евротоннеля.

Отмечается, что тысячи мигрантов перелезают через заборы возле тоннеля, надеясь попасть в Великобританию в поездах или грузовиках. 24 июня Дэвид Кэмерон назвалрост количества попыток нелегальных мигрантов добраться до Великобритании через Францию "абсолютно недопустимой" ситуацией.