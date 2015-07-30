Британия отказалась предоставлять убежище мигрантам, штурмующим тоннель под Ла-Маншем

Об этом заявил британский премьер-министр Дэвид Кэмерон, передает Би-Би-Си Украина.

По словам премьера, все нелегальные мигранты будут выдворены из Британии.

Напоминается, что сотни мигрантов, которые надеются попасть в Великобританию, третью ночь подряд штурмуют ограждения грузового терминала тоннеля под Ла-Маншем во французском Кале.

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Французские власти дополнительно разместила для охраны терминала 120 полицейских, а британские депутаты призвали правительство Великобритании приложить больше усилий для преодоления кризиса с мигрантами в Кале.

Министр внутренних дел Тереза Мэй заявила, что в Кале срочно устанавливаются новые ограждения.

Компания-оператор транспортных перевозок тоннелем Eurotunnel сообщила, что ночью в понедельник, 27 июля, 2 тысячи мигрантов попытались попасть на территорию терминала, во вторник их было 1,5 тыс. В среду - на третью ночь масштабных попыток мигрантов штурмовать терминал - полиция отправила с территории несколько сотен мигрантов.

Мигранты не прекращают попыток попасть в тоннель несмотря на то, что во вторник при такой попытке погиб молодой человек. Как говорит французская полиция, это был гражданин Судана в возрасте от 25 до 30 лет.

Представители компании Eurotunnel утверждают, что с начала года они остановили 37 тысяч мигрантов, пытавшихся проникнуть в Британию.