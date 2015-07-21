СМИ: США шпионили за министром иностранных дел Германии Штайнмайером

Об этом сообщает немецкое издание Süddeutsche Zeitung со ссылкой на документы WikiLeaks, передает "ЕвроПравда". Среди 20 номеров, которые прослушивались АНБ, был, в частности, и номер Франка-Вальтера Штайнмайера.

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Как известно, ранее WikiLeaks опубликовал данные о прослушке Агентством национальной безопасности США не только канцлера Германии Ангелы Меркель, но и значительной части немецкого правительства.

В целом WikiLeaks приводит 69 номеров, которые прослушивались АНБ в 2010-2012 годах.

Напомним, ранее WikiLeaks начал публикацию сверхсекретной документации Агентства национальной безопасности США о прослушивании высокопоставленных французских чиновников.

Согласно опубликованным документам, АНБ следило за президентами Франции Жаком Шираком, Никола Саркози и Франсуа Олландом, а также за французским кабинетом министров и послом Франции в США.