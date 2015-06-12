Генпрокуратура Германии закрыла дело о прослушке телефона Меркель

По данным немецких СМИ, дело закрыто в связи с тем, что прокуратура не смогла найти подтверждений информации о прослушке телефона Ангелы Меркель, передает Би-би-си. Расследование продолжалось около года.

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О якобы имевшей место слежке американских спецслужб за канцлером Германии осенью 2014 года сообщил еженедельный журнал Spiegel. Журналисты утверждали, что информация о прослушке мобильного телефона Ангелы Меркель содержится в секретных документах американских спецслужб, переданных изданию бывшим сотрудником АНБ Эдвардом Сноуденом.

Публикация спровоцировала международный скандал. Сразу после появления статьи Ангела Меркель позвонила президенту США Бараку Обаме и потребовала объяснений. Американская сторона заверила канцлера, что не ведет за ней никакого наблюдения и не намерена его вести в будущем.