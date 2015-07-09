WikiLeaks: США 10 лет прослушивали телефоны Меркель и ее предшественников
Агентство национальной безопасности США на протяжении десяти лет прослушивало ключевые телефонные номера немецкого руководства.
Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на сайт WikiLeaks.
Список целей содержит 56 фамилий сотрудников ведомства федерального канцлера ФРГ. На сайте также размещен ряд расшифровок переговоров Ангелы Меркель, перехваченных АНБ, и список прослушиваемых линий.
По данным WikiLeaks, всего американские спецслужбы прослушивали 125 ключевых номеров, в том числе личный мобильный телефон Ангелы Меркель, телефоны помощников канцлера, сотрудников ее ведомства и даже факс. По данным портала, АНБ также прослушивало подчиненных Герхарда Шредера и Гельмута Коля, предшественников Меркель на посту канцлера Германии.
АНБ также следило за руководителями и советниками подразделений ведомства федерального канцлера Германии, отвечающими за экономическую и финансовую политику, внешнюю политику и политику безопасности, а также лицами, координирующими деятельность разведывательной службы.
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Ранее УНИАН сообщал, что WikiLeaks выложил в открытый доступ протоколы заседаний комитета бундестага по расследованию деятельности Агентства национальной безопасности (АНБ) США в Германии.