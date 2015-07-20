Ватикан стал лидером рейтинга стран с наибольшим количеством иммигрантов

18:58, 20 июля 2015
Мир
954 0

Организация Объединенных Наций обнародовала данные о миграции, которые показывают, что 3,2% населения планеты живут не в той стране, в которой родились.

ООН составила рейтинг

Первое место в рейтинге, где 100% населения составляют иммигранты, занимает Ватикан, передает "Новое время" со ссылкой на Independent.

На втором месте оказались Объединенные Арабские Эмираты, где, по данным ООН, проживает 83,7% иммигрантов от общего числа населения. Тройку стран-лидеров по количеству иммигрантов замыкает Катар с 73,8% иммигрантов.

Читайте такжеЧехия отказалась от мигрантских квот ЕС и сама будет контролировать поток беженцев

В свою очередь, наименьшее количество (0,1 процент) иммигрантов наблюдается в Китае, Кубе, Индонезии, Вьетнаме, Лесото и Мадагаскаре.

Топ-10 стран с наибольшим количеством иммигрантов:

  1. Ватикан – 100%
  2. Объединенные Арабские Эмираты – 83,7%
  3. Катар – 73,8%
  4. Монако – 64,2%
  5. Кувейт – 60,2%
  6. Андорра – 56,9%
  7. Бахрейн – 54,7%
  8. Бруней – 49,3%
  9. Люксембург – 43,3%
  10. Сингапур – 42,9%
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter