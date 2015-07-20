Ватикан стал лидером рейтинга стран с наибольшим количеством иммигрантов

Первое место в рейтинге, где 100% населения составляют иммигранты, занимает Ватикан, передает "Новое время" со ссылкой на Independent.

На втором месте оказались Объединенные Арабские Эмираты, где, по данным ООН, проживает 83,7% иммигрантов от общего числа населения. Тройку стран-лидеров по количеству иммигрантов замыкает Катар с 73,8% иммигрантов.

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В свою очередь, наименьшее количество (0,1 процент) иммигрантов наблюдается в Китае, Кубе, Индонезии, Вьетнаме, Лесото и Мадагаскаре.

Топ-10 стран с наибольшим количеством иммигрантов: