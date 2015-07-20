Ватикан стал лидером рейтинга стран с наибольшим количеством иммигрантов
18:58, 20 июля 2015Мир
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Организация Объединенных Наций обнародовала данные о миграции, которые показывают, что 3,2% населения планеты живут не в той стране, в которой родились.
ООН составила соответствующий рейтинг
Первое место в рейтинге, где 100% населения составляют иммигранты, занимает Ватикан, передает "Новое время" со ссылкой на Independent.
На втором месте оказались Объединенные Арабские Эмираты, где, по данным ООН, проживает 83,7% иммигрантов от общего числа населения. Тройку стран-лидеров по количеству иммигрантов замыкает Катар с 73,8% иммигрантов.
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В свою очередь, наименьшее количество (0,1 процент) иммигрантов наблюдается в Китае, Кубе, Индонезии, Вьетнаме, Лесото и Мадагаскаре.
Топ-10 стран с наибольшим количеством иммигрантов:
- Ватикан – 100%
- Объединенные Арабские Эмираты – 83,7%
- Катар – 73,8%
- Монако – 64,2%
- Кувейт – 60,2%
- Андорра – 56,9%
- Бахрейн – 54,7%
- Бруней – 49,3%
- Люксембург – 43,3%
- Сингапур – 42,9%
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