Навальный: Дочь Путина получила очередную высокую должность (документ)

Дочь президента РФ Владимира Путина Катерина Тихонова стала заместителем проректора Московского государственного университета (МГУ).

Об этом cообщил российский оппозиционный политик Алексей Навальный в своем блоге.

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"Как выяснилось совершенно случайно, Тихонова также занимает административную должность заместителя проректора МГУ. МГУ заведение ужасно коррумпированное (ещё бы, его член "Единой России" возглавляет), зато там есть много честных студентов и аспирантов, мониторящих документы и распоряжения родного ВУЗа именно на предмет коррупции и мухлежа. Вот один из таких людей и обратил внимание на неизвестного ранее заместителя проректора, а потом прислал нам информацию", - пишет оппозиционер.

Как пишет Навальный, в свои 28 лет Тихонова заняла высокую должность уже в четвертый раз. Она стала руководителем Центра национального интеллектуального резерва МГУ им. М. В. Ломоносова, директором Фонда поддержки научно-проектной деятельности студентов, аспирантов и молодых ученых "Национальное интеллектуальное развитие" (учредителем которого является МГУ) и членом руководящего органа университета - ученого совета МГУ, куда входят доктора наук и деканы факультетов МГУ.