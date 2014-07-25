СМИ: дочь Путина уехала из своего дома в пригороде Гааги

13:22, 25 июля 2014
Мир
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Дочь президента России Владимира Путина Мария Путина вместе с бойфрендом Йорритом Фаассеном покинула свой дом в пригороде Гааги.

REUTERS

Об этом сообщает сайт журнала "Новое время" со ссылкой на зарубежные СМИ. Так, британская газета Mirror написала, что Мария Путина покинула пентхаус стоимостью около 2,5 млн евро в пригороде Гааги.

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Издание отмечает, что дом президентской дочери расположен всего в 30 км от аэропорта, из которого вылетел рейс MH17 Malaysia Airlines, сбитый над территорией Украины. Газета напоминает, что ранее мэр города Хилверсюм, где расположен дом, Питер Бройтис призвал депортировать из Нидерландов 29-летнюю дочь Владимира Путина из-за крушения Boeing-777.

Британская пресса сообщает, что ближайшее окружение Владимира Путина начало движение финансовых средств после того, как британские власти призвали наказать подельников президента России после катастрофы малайзийского самолета.

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