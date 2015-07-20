В результате урагана в Польше травмированы 14 человек (фото)

Кроме того, портал Onet.pl. сообщает о 14 раненых в результате разгула стихии, передает "ЕвроПравда".

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Больше всего хозяйств было обесточено в Мазовецком воеводстве, где находится и столица страны Варшава – 218 тыс.

Во Вроцлаве было подтоплено здание вокзала. Как сообщается, борьба с последствиями урагана может затянуться до полудня понедельника. Сейчас же во Вроцлаве не работают некоторые трамвайные линии, движение автомобильного транспорта затруднено из-за подтопления отдельных участков дорог.