В результате урагана в Польше травмированы 14 человек (фото)
12:10, 20 июля 2015Мир
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Ураган, который прокатился по Польше вчера, а также в ночь на понедельник, унес жизнь одного человека и обесточил 500 тыс. домохозяйств.
В результате урагана біли травмированы 14 человек / eurointegration.com.ua
Кроме того, портал Onet.pl. сообщает о 14 раненых в результате разгула стихии, передает "ЕвроПравда".
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Больше всего хозяйств было обесточено в Мазовецком воеводстве, где находится и столица страны Варшава – 218 тыс.
Во Вроцлаве было подтоплено здание вокзала. Как сообщается, борьба с последствиями урагана может затянуться до полудня понедельника. Сейчас же во Вроцлаве не работают некоторые трамвайные линии, движение автомобильного транспорта затруднено из-за подтопления отдельных участков дорог.
Во Вроцлаве было подтоплено здание вокзала / pajhwok.com
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