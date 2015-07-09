На Венецию обрушился мощный ураган: 70 человек травмированы (фото, видео)
20:31, 09 июля 2015Мир
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На Италию 8 июля обрушился мощный ураган. Сильный ветер в провинции Венеция уничтожал дома и переворачивал машины.
Ветер вырывал деревья / фото из соцсети
Сотни людей за несколько часов лишились своих домов и автомобилей, передает ZN.UA. Власти пока не могут назвать точную сумму убытков, однако утверждают, что понадобятся десятки миллионов евро, чтобы только восстановить дома.
Срывала крыши с домов / фото из соцсети
В настоящее время известно об одном погибшем. Более 70 человек получили травмы разной степени тяжести. Очевидцы публикуют фотографии последствий торнадо.
В настоящее время известно об одном погибшем/ фото из соцсети
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