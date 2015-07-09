На Венецию обрушился мощный ураган: 70 человек травмированы (фото, видео)

Сотни людей за несколько часов лишились своих домов и автомобилей, передает ZN.UA. Власти пока не могут назвать точную сумму убытков, однако утверждают, что понадобятся десятки миллионов евро, чтобы только восстановить дома.

В настоящее время известно об одном погибшем. Более 70 человек получили травмы разной степени тяжести. Очевидцы публикуют фотографии последствий торнадо.