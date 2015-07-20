США нанесли авиаудар по афганскому блокпосту, погибли 14 военных - СМИ
10:12, 20 июля 2015Мир
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Военно-воздушные силы США нанесли авиаудар по армейскому КПП в провинции Логар на востоке Афганистана, четырнадцать афганских военнослужащих погибли, сообщает агентство Франс Пресс со ссылкой на местные власти.
REUTERS
"В 6.00 сегодня два вертолета ВВС США атаковали блокпост в районе Бараки Барак провинции Логар. Блокпост загорелся… и четырнадцать солдат были убиты", — заявил губернатор района Мухаммад Рахим Амин агентству.
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Он подчеркнул, что КПП не был подозрительным и над ним развевался афганский флаг, передает РИА Новости.
Американский военный источник подтвердил информацию об инциденте.
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