Афганский моджахед: Украина может победить Россию, но нужны отвага и единство

Такое мнение высказал афганский моджахед Сайед Касем Музафари в интервью Радио Свобода.

"С ресурсами, которые есть у Украины, вы можете еще уверенней (чем Афганистан - ред.) их победить, но для этого нужны отвага и также украинцы должны быть едиными. Вы должны стоять вместе. Сама наша объединенность во время войны тогда способствовала нашему успеху – то есть, будьте едиными и не допускайте, чтобы какие-то шпионы могли вас разъединить", - сказал Музафари.

Читайте такжеЯрош назвал провокацией окружение базы Правого сектора бойцами ВСУКроме того, Музафари добавил, что помощь от Запада они начали получать только когда "показали, что могут противостоять" и выразил желание помочь Украине.

"Другие страны нам помогали, как Иран, Пакистан и Америка, и мы им благодарны за это и чувствуем себя обязанными. Мы бы и сами как-то хотели бы помочь Украине, ведь меньшая страна оказалась перед агрессией большой наглой страны и мы как-то хотели помочь украинцам защищать свою родину. Потому что Ислам говорит, что надо помогать более слабой и бедной стране, которая противостоит кому-то сильнее ее", - сказал Музафари.