СМИ: Поклонская может стать депутатом Госдумы
Российский "прокурор" оккупированного Крыма Наталья Поклонская в 2016 году может занять место депутата Госдумы от партии «Единая Россия».
Об этом сообщают Известия со ссылкой на собственные источники.
«Партия опирается на сильных кандидатов, авторитетных личностей. Работа по грядущим выборам в Госдуму уже ведется. Естественно, мы рассматриваем тех людей, которые принесут пользу и партии, и России, как, к примеру, Наталья Поклонская. Диалог по формированию списка в Крыму ведется», - заявил источник.
Отмечается, что "прокурор" оккупированного Крыма фактически единственный прокурор, так ярко присутствующий в медийном поле, что говорит о ее готовности перейти на работу в Госдуму. Так, в четвертом выпуске «Рейтинга-2016» фонда ИСЭПИ, где оценивается активность 100 перспективных российских политиков, Наталья Поклонская заняла 10-е место. Как пояснили в ИСЭПИ, на рост имиджа тогда повлиял выпуск фильма «Крым. Путь на Родину», который посмотрели около 40% граждан России.
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Как сообщал УНИАН ранее, "глава администрации Крыма" Сергей Аксенов заявил, что Наталья Поклонская стала "прокурором Крыма", потому что мужчины не хотели занимать эту должность.