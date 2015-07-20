СМИ: Поклонская может стать депутатом Госдумы

Об этом сообщают Известия со ссылкой на собственные источники.

«Партия опирается на сильных кандидатов, авторитетных личностей. Работа по грядущим выборам в Госдуму уже ведется. Естественно, мы рассматриваем тех людей, которые принесут пользу и партии, и России, как, к примеру, Наталья Поклонская. Диалог по формированию списка в Крыму ведется», - заявил источник.

Отмечается, что "прокурор" оккупированного Крыма фактически единственный прокурор, так ярко присутствующий в медийном поле, что говорит о ее готовности перейти на работу в Госдуму. Так, в четвертом выпуске «Рейтинга-2016» фонда ИСЭПИ, где оценивается активность 100 перспективных российских политиков, Наталья Поклонская заняла 10-е место. Как пояснили в ИСЭПИ, на рост имиджа тогда повлиял выпуск фильма «Крым. Путь на Родину», который посмотрели около 40% граждан России.

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Как сообщал УНИАН ранее, "глава администрации Крыма" Сергей Аксенов заявил, что Наталья Поклонская стала "прокурором Крыма", потому что мужчины не хотели занимать эту должность.